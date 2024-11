Germani, Poeta: «Felice del rendimento della squadra»

«Felice del rendimento della mia squadra: è costante, sia in casa sia in trasferta». Coach Poeta è sereno, fiducioso e curioso in vista di Tortona-Germani di domenica (palla a due alle 17.30).

«Sarà una trasferta molto difficile - prosegue -. La Bertram ha una rosa profonda, composta da dodici giocatori veri. Sanno trovare sempre protagonisti diversi. Una delle chiavi sarà la presenza a rimbalzo difensivo. Loro hanno grande taglia nel 3, nel 4 e nel 5. Dovremo riuscire a recuperare il pallone, per poi sviluppare il nostro gioco di flusso, in campo aperto».

Per la Germani «saranno tutti presenti». Ndour ha riportato una micro-frattura al naso nel finale del match a Cremona. Dovrebbe giocare con la maschera.

Fin qui la Pallacanestro Brescia ha reso molto bene in trasferta: tre vittorie e un ko, ad Assago con l’Olimpia Milano, al termine di una grande prestazione. «Ma in realtà sono soddisfatto dell’atteggiamento in generale - prosegue Poeta -. Vedo l’entusiasmo giusto, e lo vedo dalla pre-season in poi».