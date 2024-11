Germani, Poeta: «Abbiamo fatto sembrare facile una gara difficile»

Serviva un riscatto, la Germani ci ha messo poco per piazzarlo. In quel PalaRadi che, ancora oggi, porta nel cuore dopo aver chiuso proprio sul legno cremonese la carriera da giocatore, coach Giuseppe Poeta ritrova quel sorriso che a dire il vero non ha mai perso: «Sono molto contento – commenta nel post partita –, abbiamo fatto sembrare facile una partita che facile non era. Cremona fino ad ora non aveva mai concesso più di settanta punti in casa, onestamente noi abbiamo fatto una super prestazione offensiva, specialmente nei primi 35’. Da lì in poi abbiamo tolto un po’ il piede dall’acceleratore».

Collettivo

Una gara che ha visto coinvolto tutti gli effettivi: «Questo mi rende ancora più felice, abbiamo portato sei giocatori in doppia cifra, chi non l’ha fatto ha comunque dato un grandissimo contributo alla causa». Un match che poteva presentare insidie dopo la sconfitta casalinga con Trapani: «Abbiamo avuto la reazione che mi aspettavo, la partita di una settimana fa persa davanti ai nostri tifosi, poteva toglierci fiducia invece siamo entrati con grande determinazione. Ripeto, i ragazzi sono stati bravissimi ad iniziare con il piglio giusto trovando grande fluidità in attacco». Cremona le ha provate tutte, anche proponendo difese schierate: «Non ci siamo fermati nemmeno davanti alla loro zona, continuando a portare avanti il nostro flusso».

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Cremona-Germani - Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Questione di cuore

Cremona per Poeta è anche una questione di cuore: «Sono molto legato a Cremona, faccio il tifo per loro augurandogli la salvezza». Vincere in un PalaRadi dove si sentivano solo i tifosi bresciani, gli stessi che ha fine partita hanno tributato cori insistenti proprio al coach campano: «Sono stati clamorosi, non smetterò mai di dirlo. Hanno spinto la squadra per tutti i quaranta minuti di gioco. È quello di cui abbiamo sempre bisogno. L’unico problema sarà pagare da bere a tutti (ride Poeta), se lo fai con così tanti il giorno dopo ti trovi in mezzo ad una strada. Faccio due conti e vedo di sdebitarmi, se lo meritano!».