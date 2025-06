Germani, Poeta: «Con il calore di questa città nulla è impossibile»

La stagione incredibile e inaspettata della Germani Brescia è terminata ieri sera, in gara-3 di finale scudetto, contro la Virtus Bologna. Della Valle e compagni si sono arresi sul punteggio di 96-74, non entrando mai realmente in partita. Nonostante il 3-0 subito, però, i biancoblù devono festeggiare una delle migliori stagioni della loro storia.

Peppe Poeta nella leggenda

Tra i principali artefici della cavalcata play off della Germani, c’è sicuramente Peppe Poeta. Il coach di Battipaglia, alla prima esperienza da capo allenatore, ha ampiamente superato tutte le più rosee aspettative, raggiungendo la prima finale nella storia della Pallacanestro Brescia. Ieri, al suono della sirena, il coach non è riuscito a trattenere le emozioni e, con gli occhi lucidi, ha abbracciato ogni componente del proprio roster.

Il messaggio

L’omaggio di coach P. alla trionfale annata bresciana è arrivato anche tramite il suo profilo Instagram. L’ex assistente allenatore dell’Olimpia Milano ha ringraziato tutti, nessuno escluso, dimostrando ancora una volta di essere la perfetta guida per il futuro del nostro basket.

«Avete dato tutto, sempre, scrivendo una pagina che resterà nella storia di questa città – scrive Poeta –. Questa squadra ha dimostrato che i sogni, anche quelli più grandi, si possono toccare. E che quando una città intera si stringe attorno a un gruppo, nulla è impossibile».

Festeggia anche Achille

La battaglia più importante non è andata in scena al PalaLeonessa, ma la sta disputando Achille Polonara. L’ala delle Vu Nere, a cui è stata diagnosticata una leucemia mieloide, aveva chiesto ai compagni di portare a casa il titolo. Desiderio avverato. Il numero 33 ha festeggiato il titolo tramite le sue storie Instagram, ringraziando per la vicinanza dimostrata dai compagni e, soprattutto, dalla due curve.