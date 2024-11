La Germani sfida la Vanoli al PalaRadi di Cremona: il live

Alle 17.30 la Germani scende in campo al PalaRadi di Cremona per affrontare la Vanoli per la settima gara di andata del campionato di serie A.

Le Pallacanestro Brescia arriva dalla sconfitta interna, netta, con Trapani. Il ko ha interrotto una striscia di prove molto convincenti, iniziata con l’avvio del campionato. Cremona ha vinto una sola gara fin qui, a Napoli, ed è ancora in cerca del primo successo in casa.

Novità dell’ultimo minuto in casa Vanoli: Jones (guardia-ala) ha la febbre. Giocherà Booth, che è in odore di taglio dopo l’arrivo di Willis (oggi all’esordio).

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.