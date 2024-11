La Germani ospita Trapani: la diretta del big match al PalaLeonessa

L'anticipo della sesta di regular season è un big match e si gioca al PalaLeonessa, dove la Germani ospita Trapani. La palla a due è alle 20.30. La squadra siciliana è una matricola per modo di dire, dato che ha costruito un roster per competere nelle zone altissime della classifica.

La Pallacanestro Brescia, dal canto proprio, ha iniziato nel migliore dei modi la stagione. Le quattro vittorie (una sola la sconfitta) la collocano nel gruppo delle seconde a 8 punti, dietro Trento. Trapani ha invece due punti in meno e viene da sconfitta interna contro Tortona. La Germani, al contrario, ha vinto sette giorni fa a Reggio Emilia.

Senza dubbio, è la sfida degli ex. Il principale è John Petrucelli, già pilastro della Brescia di Alessandro Magro, per tre anni. Ma tra i siciliani ci sono pure gli assistenti Andrea Diana e Isaac Jenkins. Nella Germani c'è invece Joseph Mobio, lo scorso anno tra i protagonisti della promozione di Trapani. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.