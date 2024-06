Germani, parla Ferrari: «L’obiettivo è il mantenimento di questi standard»

L’obiettivo «non è la crescita, bensì il mantenimento di questi standard – afferma Mauro Ferrari -. Per crescere ci vogliono molte risorse. Adesso è tempo di prenderci una piccola vacanza, e poi vedremo come riorganizzarci per il futuro».

Queste sono alcune delle parole dell’amministratore delegato di Germani Spa alla festa per la chiusura della stagione, organizzata al PalaLeonessa. L’imprenditore ricorda inoltre che, in questo momento, «lo sport in Italia è abbandonato a sé stesso. Fare sport comporta un impegno notevole in termini di tempo e risorse. Questa è stata una stagione unica. Non so se la si può definire irripetibile. Corona un progetto iniziato tre anni fa. Ci ricorderemo per sempre di chi ha composto questa squadra».

Alla festa sono presenti tutti gli atleti della rosa. L’unico assente – giustificato - è coach Alessandro Magro, che ha dovuto raggiungere la casa natale di Castelfiorentino per un urgente impegno familiare.

Per i tifosi e gli appassionati, l’occasione di ringraziare e salutare i propri beniamini. Uno, di certo, non tornerà a fine estate. Si tratta di CJ Massinburg, che ha già firmato per i turchi del Bahçeşehir.

Per il resto, il cantiere per il futuro è aperto. I nodi da sciogliere sono diversi, a partire da quello della riconferma dello staff tecnico e delle valutazioni sui giocatori e sulla rosa. Ancor prima, esiste il tema dell’eventuale partecipazione a una Coppa europea. Tema del quale Ferrari ha fatto capire di non voler parlare, se non altro adesso, così come ha rimarcato il fastidio per gli articoli pubblicati dalla stampa dopo l’uscita della Pallacanestro Brescia dalla semifinale play off con Milano, incentrati sulle ipotesi di possibili scenari futuri.

Nel corso della serata, oltre a capitan Della Valle, anche Bilan e Petrucelli hanno avuto parole «da bresciani» anche per la prossima stagione. «Ho un contratto, mi ritengo un giocatore della Germani», afferma l’esterno italoamericano.

Christon è invece ai saluti. L’infortunio che lo ha tenuto fuori in gara-3 con Milano, peraltro, è piuttosto serio. Ferrari e Burnell (l’ala della Florida ha ancora un anno di contratto con la Pallacanestro Brescia, ma il club ha un’uscita a proprio favore), nel corso della serata, si sono ritagliati un momento per parlare in privato. Per tutti i giocatori, adesso, è tempo di fare le valigie e andare in vacanza o di raggiungere le famiglie. Per loro l’annata è veramente arrivata al termine.