Germani: ora summit mercato, in settimana nuovi esami per Ivanovic

I temi sul tavolo, post-Coppa Italia, per la Germani, non sono molti, ma sono centrali. Il cronoprogramma è semplice. Domenica 15 marzo (salvo anticipi) la Pallacanestro Brescia torna in campo per la ventiduesima di regular season a Cremona. Domenica 8, sarà invece turno di riposo. Il gruppo, adesso, godrà di alcuni giorni di vacanza. Tornerà a lavorare insieme sabato 28 febbraio.

Allenamenti

Ci saranno tutti, a parte l’infortunato Ivanovic e il capitano Amedeo Della Valle, convocato dal ct della Nazionale italiana Luca Banchi per il back to back con la Gran Bretagna della seconda finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Si gioca a Newcastle Upon Tyne (venerdì 27 febbraio, alle 20.30 italiane) e Livorno (lunedì 2 marzo, alle 19.30. Dopo l’impegno in azzurro, la guardia avrà a disposizione qualche giorno per tirare, a sua volta, il fiato.

Il tema Ivanovic è caldo. Il giocatore, che soffre di un intorpidimento della parte alta e sinistra del corpo dopo la botta subita nel match contro Udine, pare stare leggermente meglio. E per i primi giorni di questa settimana è in programma un nuovo test medico per capire meglio quanto potrebbe durare il suo stop (all’inizio, si parlava di un massimo di tre mesi dall’evento traumatico).

Bivio

Se l’esito degli esami è confortante, la Pallacanestro Brescia potrebbe non muoversi per un sostituto. In caso contrario, cercherà un elemento «alla Chris Dowe»: operaio e a disposizione del gruppo, fino al ritorno del playmaker montenegrino. Un summit circa il mercato tra staff e Mauro Ferrari è in programma tra oggi e domani. Se Ivanovic dovesse restare fermo meno tempo, Brescia potrebbe comunque provare a tutelarsi con un arrivo nel reparto lunghi, sapendo di non poter scommettere in eterno sulle condizioni fisiche di Bilan e (soprattutto) Ndour.