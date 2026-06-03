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Germani-Olimpia, è tempo di gara-3: Massinburg nei 12

Palla a due alle 20 all’Unipol Forum di Assago: Cotelli preferisce in quintetto l’esterno americano a Nunn
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Coach Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Coach Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

È tempo di gara-3 tra Olimpia Milano e Germani, serie di semifinale play off. Si gioca oggi alle 20, all’Unipol Forum di Assago. La serie è sull’1-1, dopo il successo dell’Armani in gara-1 e quello della Pallacanestro Brescia in gara-2, entrambe al PalaLeonessa. Novità di formazione per la Germani: dentro Massinburg, fuori Nunn.

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

Il caso Matiasic

In queste ore tengono banco anche l’extra-campo e il futuro del club. Le informazioni raccoglibili sono contraddittorie. Se varie voci e organi di informazione, anche su scala nazionale, danno per fatto o quasi il passaggio del titolo di Brescia a Matiasic (con ipotetica ripartenza dei biancoblù dalla A2, col titolo di Torino), dal club, ancora sabato, è arrivato un comunicato che non smentisce in modo netto e inequivocabile scenari potenzialmente preoccupanti, pur affermando che «la Pallacanestro Brescia resta a Brescia».

A domanda diretta («In questa categoria?»), l’amministratore delegato di Germani Spa non ha risposto. Eppure, in queste ore, si sarebbe espresso in toni e modi rassicuranti a vari livelli interni al club, ribadendo la solidità e l’impegno per il futuro di Brescia, sempre in serie A.

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