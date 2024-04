Germani, Magro: «Con Milano spero di avere tutti a disposizione»

Olimpia Milano-Germani è il big match della penultima giornata di regular season. Si gioca questa domenica, alle 18.15, al Forum di Assago. È terza contro seconda, e si disputa in contemporanea con il resto delle gare del turno. Tra queste spicca Tortona-Virtus Bologna. A 80 minuti dalla fine della stagione regolare, le speranze della Pallacanestro Brescia di chiudere al primo posto passano da un successo ad Assago, e da un ko delle Vu Nere, in un arrivo in volata a tre squadre a pari punti (nell’ordine, per via della classifica avulsa, Virtus Bologna, Germani e Olimpia Milano).

«Ma arrivare primi non vuol dire centrare poi la finale - commenta coach Alessandro Magro -. Serve comunque restare umili. E affrontare i prossimi impegni con spirito di sacrificio. Chiaro, siamo un po’ rammaricati per certi punti persi lungo il cammino». A partire da quelli di Cremona, al termine di una gara «giocata in modo opaco, per usare un eufemismo».

Magro parla della forza dell’Olimpia, fatta di «profondità del roster, qualità, esperienza, taglia e difesa». Nonostante qualche malanno di stagione e qualche acciacco, spera «di avere tutto il roster a disposizione», Petrucelli compreso. E apre a un possibile movimento di rafforzamento sul mercato: «Stiamo valutando l’opportunità su più tavoli, abbiamo ancora una decina di giorni».