Basket: Milano in scioltezza, Germani agganciata

Come da pronostico, l’Olimpia Milano batte ad Assago Scafati 99-77, e aggancia la Germani in vetta alla classifica, a quota 40 punti. Non la sorpassa, perché l’unico scontro diretto fin qui giocato è stato vinto dalla Pallacanestro Brescia - al momento ancora prima - per 72-64. La rivincita si gioca già questa domenica, in casa dell’Armani, alle 18.15. I biancoblù andranno a caccia dell’impresa. L’obiettivo minimo sarebbe comunque quello di difendere la differenza canestri.

Oggi, alle 20.30, la Virtus Bologna gioca in casa contro Reggio Emilia e può tornare in vetta alla classifica, agganciando a sua volta Germani e Olimpia, ma scavalcandole in virtù degli scontri diretti (doppia vittoria con Brescia, una vittoria e un ko con Milano, ma differenza canestri a favore). Nella classifica avulsa incompleta che si crea, Brescia ha al momento un piccolo vantaggio su Milano, ma tutto - come si diceva - è in discussione, e gli equilibri tra le tre verranno definiti domenica.

Amarezza

Resta chiaro che la Pallacanestro Brescia, a Cremona, ha sprecato una grande opportunità. Verosimilmente, è difficile che si ripeta una stagione in cui Milano e Bologna non stacchino le altre concorrenti di diversi punti, facendo il vuoto alle loro spalle.

Per fare un esempio, nella stagione 2021-2022, quella del record di 21 vittorie - che potrebbe essere quantomeno eguagliato, alla Germani ne manca solo una, a 80 minuti dalla fine della regular season - i biancoblù erano terzi, e la seconda - Milano - aveva 6 punti in più, mentre la capolista Bologna ne aveva ben 10.

A freddo, la sensazione che la partita del PalaRadi sia un’occasione persa è sempre più percepibile. Chiaro, la Virtus Bologna potrebbe ancora scivolare. Detto della partita di oggi, in casa contro Reggio, è attesa dalla trasferta di Casale Monferrato contro Tortona e dal match casalingo con Trento. Ma senza Eurolega, le Vu Nere possono concentrarsi solo sul campionato, a partire proprio dalla parte finale di regular season. E l’obiettivo - condiviso con Milano - è quello di... riportare la Germani sulla terra, affinché si crei una griglia play off che consenta alle due superpotenze di fronteggiarsi in finale, da prima e seconda testa di serie, come sempre.

Dopo ogni stop, comunque, la squadra di Magro ha dimostrato di sapersi rialzare. Non solo. Della Valle e compagni hanno sempre imparato qualcosa. E ogni lezione è destinata a tornare utile nella fase più calda dell’annata. Alla quale manca sempre meno.