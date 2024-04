Al PalaRedi la Germani capolista scende in campo contro Cremona

L’anticipo della ventottesima di regular season offre il derby dell’Oglio, in programma al PalaRadi, dove la Germani capolista è attesa da Cremona. Squadra, quest’ultima, che può aver bisogno di una vittoria per mettere al sicuro una salvezza sostanzialmente già centrata, ma pure per lanciare un ipotetico ultimo assalto alla zona play off, che a tre giornate dal termine dista comunque 4 punti.

L’incrocio si gioca anche sulle assenze e sui rientri. Cremona non avrà il prolifico esterno Denegri, e forse sarà priva dell’ala Adrian. Due elementi molto importanti. La Germani recupera parzialmente Petrucelli. La guardia-ala italoamericana sarà in panchina, ma l’impressione è che possa venire impiegato solo in caso di emergenza.

Per la Pallacanestro Brescia vincere ancora una volta significa mantenere la vetta della classifica. Con un successo, i biancoblù potrebbero per così dire «disinteressarsi» di quanto accadrà domenica nei match delle dirette inseguitrici (entrambe in casa, Virtus Bologna e Olimpia Milano sfidano rispettivamente Scafati e Reggio Emilia).

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.