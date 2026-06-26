Germani, iscrizione e consiglio Fip, è il giorno «X»: gli aggiornamenti

La giornata inizia con un comunicato degli Irriducibili. I tifosi non credono più a chance, spiragli o colpi di scena. Chiedono a tutti, istituzioni incluse, di rimboccarsi le maniche per ricominciare, dal basso. Ecco il testo.

«Il tempo delle attese è finito. Siamo rimasti in panchina, a cercare di capire se le voci degli ultimi giorni fossero veritiere o meno. La realtà è che oggi alle 15 il consiglio federale metterà la parola fine alla Pallacanestro Brescia. Proviamo dispiacere, e potremmo dire tante cose. Ma siamo bresciani. E da bresciani ci rimbocchiamo le maniche e guardiamo avanti. Da bresciani non abbassiamo la testa. Da bresciani chiediamo il supporto dei bresciani che amano questo sport. Siamo rimasti in panchina, ma adesso è tempo di agire. Lo diciamo agli imprenditori che negli anni hanno creduto ed amato la nostra realtà. Lo diciamo ai tifosi che hanno gremito San Filippo, PalaGeorge e PalaLeonessa: tutto questo non deve finire. Perché in questa città il basket si può e si deve fare. Dimentichiamoci la serie A, la serie A2: ripartiamo da dove sarà possibile. Ci mettiamo a disposizione per fare il possibile ed al tempo stesso chiediamo di essere coinvolti. Perché quello che è successo negli ultimi 40 giorni non deve accadere mai più: il silenzio, l'immobilismo, le paure, le voci e soprattutto i tempi strettissimi che adesso impongono di correre per provare a riaccendere qualcosa, non devono esserci mai più.

Chiediamo alla politica di unirsi, di non fare sciacallaggio - che non serve a nulla -, ma di lanciare un segnale bipartisan: se il mondo politico ha veramente a cuore quel patrimonio che il basket a Brescia rappresenta, si schieri assieme per ottenere qualcosa da cui ripartire. E non crei divisioni inutili, tensioni: ognuno si desse da fare. Noi siamo qui. Noi siamo basket. Noi siamo Brescia».