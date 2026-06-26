Germani, iscrizione e consiglio Fip, è il giorno «X»: gli aggiornamenti
A mezzogiorno scade il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione al campionato di serie A 2026/2027: all’ordine del giorno della Fip l’operazione attraverso cui Matiasic acquisisce Brescia portando il titolo sportivo a Roma
Mauro Ferrari - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Oggi è il giorno della verità per la Pallacanestro Brescia e per la pallacanestro a Brescia. A mezzogiorno scade il termine per la presentazione delle richieste di partecipazione al campionato di serie A 2026-2027. Per il primo pomeriggio, presumibilmente alle 15, è stato convocato il consiglio straordinario della Federazione, inizialmente in programma giovedì. All’ordine del giorno l’operazione attraverso la quale l’ex presidente di Trieste Matiasic acquisisce Brescia e ne porta il titolo sportivo a Roma, per creare una nuova società nella Capitale.
A Brescia, lato tifoso e «piazza», regnano apprensione e incertezza. Ciononostante, il «no» della Champions League alla richiesta avanzata da Brescia (ma poi si sarebbe giocato a Roma, e lo avrebbe fatto la squadra dell’americano) potrebbe aver messo un sassolino nell’ingranaggio dello statunitense, comunque deciso a portare a termine l’operazione, avendo oltretutto acquisito il PalaEur per la prossima stagione.
Oggi è dunque il giorno della verità, mentre domani, sabato, dovrebbe parlare ufficialmente Mauro Ferrari, proprietario della Pallacanestro Brescia.
La giornata inizia con un comunicato degli Irriducibili. I tifosi non credono più a chance, spiragli o colpi di scena. Chiedono a tutti, istituzioni incluse, di rimboccarsi le maniche per ricominciare, dal basso. Ecco il testo.
«Il tempo delle attese è finito. Siamo rimasti in panchina, a cercare di capire se le voci degli ultimi giorni fossero veritiere o meno. La realtà è che oggi alle 15 il consiglio federale metterà la parola fine alla Pallacanestro Brescia. Proviamo dispiacere, e potremmo dire tante cose. Ma siamo bresciani. E da bresciani ci rimbocchiamo le maniche e guardiamo avanti. Da bresciani non abbassiamo la testa. Da bresciani chiediamo il supporto dei bresciani che amano questo sport. Siamo rimasti in panchina, ma adesso è tempo di agire. Lo diciamo agli imprenditori che negli anni hanno creduto ed amato la nostra realtà. Lo diciamo ai tifosi che hanno gremito San Filippo, PalaGeorge e PalaLeonessa: tutto questo non deve finire. Perché in questa città il basket si può e si deve fare. Dimentichiamoci la serie A, la serie A2: ripartiamo da dove sarà possibile. Ci mettiamo a disposizione per fare il possibile ed al tempo stesso chiediamo di essere coinvolti. Perché quello che è successo negli ultimi 40 giorni non deve accadere mai più: il silenzio, l'immobilismo, le paure, le voci e soprattutto i tempi strettissimi che adesso impongono di correre per provare a riaccendere qualcosa, non devono esserci mai più.
Chiediamo alla politica di unirsi, di non fare sciacallaggio - che non serve a nulla -, ma di lanciare un segnale bipartisan: se il mondo politico ha veramente a cuore quel patrimonio che il basket a Brescia rappresenta, si schieri assieme per ottenere qualcosa da cui ripartire. E non crei divisioni inutili, tensioni: ognuno si desse da fare. Noi siamo qui. Noi siamo basket. Noi siamo Brescia».
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