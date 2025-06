Germani, Ferrari: «Una stagione straordinaria sotto tutti i punti di vista»

La prima finale nella storia della Germani Brescia si è conclusa 3-0 in favore della Virtus Bologna. Ieri sera, al PalaLeonessa, la truppa di coach Poeta ha faticato terribilmente sin dalla palla a due a imporre il proprio gioco, soccombendo sul punteggio di 96-74. Nonostante il risultato della serie, questo roster ha toccato traguardi mai raggiunti prima d’ora, facendo vivere a tutti i bresciani una vera e propria favola.

I ringraziamenti

Dopo i ringraziamenti di coach Peppe Poeta, arrivati tramite il suo profilo Instagram, è il turno anche del patron della Germani, Mauro Ferrari. «Voglio esprimere la mia più sincera gratitudine a tutte le Istituzioni cittadine che ci hanno sostenuto in questo percorso, ai nostri tifosi e tifose per la loro passione e vicinanza e ai nostri sponsor per la loro fiducia e supporto. Un pensiero speciale al nostro staff sanitario, ai fisioterapisti e ai tecnici, che hanno lavorato instancabilmente per garantire il benessere ed un’alta qualità nelle performance ai nostri atleti ed un grazie al coach Giuseppe Poeta».

«Grazie anche a tutti i collaboratori, inclusi i ragazzi delle squadre del settore giovanile, che rappresentano il futuro della nostra pallacanestro. Grazie ai media e alla stampa locale, al mio Consiglio di Amministrazione e al personale della Polizia di Stato. Vorrei, inoltre, ringraziare tutti i nostri avversari».

I complimenti alla Virtus

L’Amministratore delegato della Germani Brescia continua i suoi ringraziamenti rivolgendosi anche agli avversari. «Alla Virtus Bologna porgo i miei più veri complimenti per una meritata vittoria legata ad una prestazione incredibile. Complimenti veramente! Ci avete fatto capire il livello che abbiamo saputo raggiungere quest’anno».

Viva la pallacanestro

«Un riconoscimento e un complimento particolare alla famiglia Gavio per il loro lungimirante investimento e alle risorse prestate nella costruzione della “Cittadella dello Sport” – continua il discorso Ferrari –: un’idea innovativa e coraggiosa che fa tanto bene alla pallacanestro italiana. Grazie ai Presidenti delle squadre della LBA, agli arbitri ed ai designatori. Grazie alla Federazione Italiana Pallacanestro e un caro saluto al Presidente Gianni Petrucci. Un pensiero, infine, mi sia consentito, ed un augurio di pronta guarigione ad Achille Polonara. Viva lo sport, viva la pallacanestro!».