Germani, sfuma il sogno scudetto: Bologna vince anche gara-3

Un viaggio bellissimo, emozionante e avvincente. Finito probabilmente troppo presto. Al PalaLeonessa è la Virtus Bologna a festeggiare il suo diciassettesimo scudetto dopo aver battuto la Germani con il risultato di 96-74. Brescia, seppur sconfitta, ne esce a testa altissima con i 5.164 a tributare il giusto e doveroso applauso a questa squadra e al suo allenatore. Il sogno non è stato infranto: questa Germani è stata da libro cuore, eroica e bellissima.

Il match

Subito battaglia sul parquet di via Caprera: Brescia regge bene la fisicità della Virtus, rispondendo colpo su colpo ai bianconeri. Un tira e molla che dura cinque minuti, quando l’attacco bresciano va in cortocircuito. Brescia fatica maledettamente a trovare fluidità nella manovra offensiva, Bologna mette le marce alte e trova il primo strappo che manda tutti al primo riposo sul 15-28.

Copione che si ripete nella seconda frazione, Brescia regge in avvio ma senza intimorire Bologna nel punteggio, fino a quando Shengelia non decide di fare il marziano prendendosi per mano tutta Bologna e l’Emilia Romagna intera. Il georgiano è uno spettacolo con la Germani intontita dal suo talento e dalla sua forza. Morgan ci mette del suo e Diouf chiude il primo tempo con il tabellone luminoso impietoso che vede Brescia sotto 28-50.

La ripresa

L’Everest che si presenta al rientro dagli spogliatoi è una cima impossibile da scalare. Burnell prova a caricarsi sulle spalle i suoi ma è ancora l’uomo sceso da Marte, Toko Shengelia, a spazzare via le speranze della Germani con le squadre all’ultimo riposo sul 51-76. Ultimo quarto, non c’è storia. Shengelia travolge tutto quello che si trova davanti, Brescia non ne ha più. È comunque una notte di festa, non solo per Bologna ma anche per una Germani incredibile.