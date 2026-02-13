Germani in emergenza totale non solo per Varese: stop lungo per Ivanovic

In casa Germani piove sul bagnato. Ha giocato con la Virtus Bologna, ma Ivanovic ha ancora problemi nella zona della spalla sinistra e del collo, e salterà la trasferta di Varese di sabato (palla a due alle 18.15). Non solo, il playmaker montenegrino sarà out pure per la Coppa Italia.

Non basta: anche Ndour ha problemi fisici, e Massinburg ha guai alla schiena. Cournooh ha invece problemi al gomito.

Preoccupazione

La maggiore preoccupazione è per il play montenegrino. Sul periodo di recupero non ci sono certezze. Per questo la partita di Varese quasi passa in secondo piano. Non per assenza di rispetto verso l’Openjobmetis. Ma perché adesso il tema mercato è serio e urgente.

«È stata la settimana peggiore dell’anno – afferma l’allenatore della Pallacanestro Brescia Matteo Cotelli –. Ci siamo allenati con i ragazzi delle giovanili e con David Moss, che si è riallacciato le scarpe. Il mercato? Lo stiamo monitorando, ma il pezzo giusto non c’è. Attraversiamo un momento particolare, con due impegni ravvicinati tra campionato e Coppa Italia. Finita la Final Eight, la serie A per noi riprenderà il 15 marzo a Cremona. Il club ci è vicino e non mette paletti. Ma ogni movimento va fatto con un senso tecnico e nella prospettiva dell’equilibrio economico».

Per il resto il ragionamento è semplice. «Sabato mattina faremo la conta di chi c’è – prosegue Cotelli –. Cercheremo di non far accendere Varese. Al di là di tutto, non partiamo battuti né con loro né con Udine».

Ammesso che stia(no) bene, la soluzione immediata sarebbe schierare Massinburg in quintetto da playmaker e Cournooh da backup, con la consapevolezza che anche Della Valle può portare il pallone.