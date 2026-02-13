Germani verso la Coppa Italia: un altro giro di valzer al gran ballo

C’è qualcosa che renderebbe tutto «più giusto». Ma la vita non sempre è giusta, tanto quanto la Coppa Italia è imprevedibile. Parole in libertà? La Germani che ha vinto la propria prima Final Eight, il 19 febbraio 2023, era la versione della Pallacanestro Brescia (prima Basket Brescia Leonessa) che, ai nastri di partenza, meno si meritava quel successo. S’era classificata da ottava al termine di un girone d’andata sostanzialmente scialbo, che faceva il paio con una serie di difficoltà in Eurocup.

Questo non vuol togliere valore al lavoro svolto, nel complesso, quell’anno travagliato. Tanto meno all’impresa assoluta del successo al Pala Alpitour, dove la squadra di Magro visse giorni cestisticamente paradisiaci facendo fuori Olimpia Milano (con merito) ai quarti e Virtus Bologna (con merito) in finale. In mezzo, l’affermazione (con merito) su Pesaro.

Con Poeta

Soltanto un anno fa i biancoblù si erano presentati nel capoluogo piemontese da prima testa di serie dopo un’andata di grandissimo spessore, nonostante la squadra di Poeta - ai nastri di partenza - fosse considerata al massimo da seconda-terza fascia. Era arrivata l’eliminazione in semifinale, per mano di Milano.

Una settimana da Dio?

Quest’anno? Discorso molto simile e gruppo sostanzialmente invariato. In mezzo la storica finale scudetto vissuta lo scorso giugno, una finale di Supercoppa persa con la solita Olimpia, un altro girone d’andata da incorniciare.

Stavolta, all’ennesimo giro di valzer della Final Eight di Coppa Italia (domani, giovedì, la prima partita, alla Inalpi Arena di Torino, è contro Udine, palla a due alle 18), sarebbe bellissimo che un gruppo meraviglioso - adesso allenato da Matteo Cotelli - potesse raccogliere qualcosa di tangibile. Sarebbe un premio non solo per «una settimana da Dio». Ma per (almeno) un anno e mezzo da sogno.

