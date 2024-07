Germani, ecco Ndour: ufficiale il suo arrivo

Maurice Ndour completa la rosa dei senior della Germani. Arriva infatti l’ufficialità per l’ala grande (ma in grado anche di giocare da centro) che di fatto chiude il mercato della Pallacanestro Brescia. Forte difensore, il trentaduenne senegalese vanta in carriera esperienze di rilievo, tra Real Madrid e New York Knicks. Di seguito il comunicato del club.

«Pallacanestro Brescia è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con Maurice Daly Ndour, ala forte senegalese di 206 cm. Giocatore solido, dalla grande propensione difensiva e profondo conoscitore della pallacanestro europea, Maurice Ndour, nella scorsa stagione, si è diviso tra l’esperienza sotto i colori dell’Hapoel Gerusalemme (Ligat Winner), con cui ha sollevato una Coppa di Lega israeliana, ed in Russia, dove ha vestito la maglia del Lokomotiv Kuban (VTB).

L’innesto di Maurice Ndour nel roster della Germani Brescia è stato fortemente voluto da coach Giuseppe Poeta e tale scelta è stata condivisa appieno con i leader della squadra.

La Pallacanestro Brescia ritiene di aver compiuto tutti gli sforzi massimi e necessari per poter consentire ai propri tifosi di continuare a divertirsi con entusiasmo.

La Germani Brescia partirà per il ritiro di Ponte di Legno domenica 25 agosto e la Società vuole ringraziare tutti gli abbonati che hanno già esercitato il proprio diritto di prelazione, ricordando che questa fase terminerà domenica 4 agosto.

La Pallacanestro Brescia porge un ringraziamento speciale ad Eric Fleisher, procuratore del giocatore, ad Andrea Ferrari, che, con il suo supporto diretto a Dakar, ha contribuito in modo essenziale alla definizione dell’accordo e, infine, a Marco De Benedetto per aver cucito l’intera operazione».