Germani, ecco il calendario della stagione 2024/25: l’esordio è con Varese

Diramato il calendario della prossima stagione di Serie A con la Germani che esordirà nell’ultimo weekend di settembre (28-29) al PalaLeonessa ospitando Varese.

Prima trasferta prevista per il fine settimana successivo sul parquet del Pala Mangano di Scafati, mentre nella terza giornata sarà subito big match con l’Olimpia Milano da affrontare al Forum di Assago.

Domenica 3 novembre, invece, Brescia potrà riabbracciare John Petrucelli che tornerà per la prima volta da avversario al palazzetto di via Caprera, mentre la gara di cartello con la Virtus Bologna è prevista per il primo dicembre.

Nel girone di ritorno, anche quest’anno asimmetrico, la Germani comincerà ospitando Tortona per poi sfidare i Campioni d’Italia in carica a metà marzo e la Virtus di Luca Banchi in trasferta il 13 aprile.

La regular season si chiuderà l’11 maggio per poi lasciare spazio ai playoff, la prima finestra FIBA è prevista per la seconda metà di novembre, dove Brescia riposerà dal 17/11 al 01/12, mentre la pausa per la Final Eight di Coppa Italia sarà, come sempre, a metà febbraio.