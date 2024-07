Germani, Ndour in dirittura: può essere l’ultimo tassello della rosa

Sarà una sorta di «anno 0», in un campionato duro. Ma la Pallacanestro Brescia può dire la sua

Maurice Ndour può essere l'ultimo tassello per completare la rosa - © www.giornaledibrescia.it

Se Maurice Ndour dovesse realmente essere il nuovo «quattro-cinque» della Germani, la rosa del club biancoblù sarebbe sostanzialmente al completo. In cabina di regia Ivanovic e Dowe. Le guardie sono Della Valle e Cournooh (il primo sa creare gioco per la squadra, il secondo ha comunque quasi sempre agito da playmaker nelle ultime due stagioni). Di ali ce ne sono tante. Germani, forte interesse per il 32enne Maurice Daly Ndour Rivers può ballare tra lo spot di small e power forward. Burnell, in t