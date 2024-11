Germani, Poeta: «Contro Cremona servono consapevolezza e calma»

Sulla strada verso la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, la trasferta di questa domenica a Cremona (palla a due alle 17.30) ha un valore fondamentale. Dopo questo match, peraltro carico di insidie, la Germani ha infatti un calendario quanto mai difficile.

Leggi anche Germani, quanti incroci da ex nel derby di domenica con Cremona

«La Vanoli ha una grande identità difensiva – afferma coach Giuseppe Poeta in conferenza stampa –. Cavina è uno degli allenatori più tattici del campionato, ed è in grado di variare una lunga serie di soluzioni nella metà campo senza palla. Dovremo essere in grado di mantenere efficace il nostro flusso di gioco. Evitando di andare in overthinking».

La Pallacanestro Brescia dovrà avere «la consapevolezza di cosa fare, senza perdere la calma – prosegue l’allenatore –. La squadra è al completo e si è allenata bene. Lavoriamo insieme da tre mesi, e l’atteggiamento è sempre stato quello giusto».