Germani, quanti incroci da ex nel derby di domenica con Cremona

Poeta (ospite stasera di Teletutto) e Cournooh, ma anche Mobio. Nella Vanoli c’è Eboua, già giustiziere di Brescia ad aprile scorso

2 ' di lettura

David Cournooh e Joseph Mobio, due degli ex del match in programma domenica - © www.giornaledibrescia.it

Giuseppe Poeta, David Cournooh, Joseph Mobio da una parte, Paul Eboua dall’altra: la sfida di domenica al PalaRadi (palla a due alle 17.30) tra Cremona e Germani è carica di ex. Dell’importanza della partita s’è detto. Dopo il ko contro Trapani, la Pallacanestro Brescia si trova di fronte a un ciclo di gare di fuoco (dopo la Vanoli, Tortona a Casale Monferrato, la Virtus Bologna in casa e Trieste in trasferta). Per molti protagonisti ci saranno delle motivazioni extra. Basket serie A, quando gio