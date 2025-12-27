Germani, Cotelli e Ferrari felici: «Il sold-out con Venezia, bel regalo»

Come è il Natale da capolista? «È un bel Natale», ammette l’allenatore della Germani Matteo Cotelli, fresco come una rosa dopo il cenone con i propri famigliari, davanti a sé l’allenamento del 25 dicembre e poi la cena a Capriolo, con la famiglia della moglie.

All’allenamento a porte aperte propone ai tifosi un regalo. «Il nostro impegno quotidiano nel tentativo di renderli orgogliosi, come abbiamo fatto fino a questo momento - afferma -. Vogliamo sempre farli divertire ed emozionare». Quest’inizio di stagione è stato esattamente su questa lunghezza d’onda. E che regalo si attende? «Il sold-out per la gara di domenica è già favoloso. La spinta del nostro pubblico sarà fondamentale».

Poi, per lui e lo staff composto da Gianpaolo Alberti, Alessandro Lotesoriere e David Moss (player development coach), ecco una sessione molto intensa, incentrata anche sulle qualità della Reyer Venezia, che arriverà al PalaLeonessa priva dell’ala Jordan Parks, out tre settimane per una lesione ai flessori della gamba sinistra.

Poco prima delle 11 giunge al palazzetto Mauro Ferrari, amministratore delegato di Germani Spa. Si concede per una rapida battuta. «Voglio fare gli auguri a tutti i nostri tifosi e a tutti i bresciani - esordisce l’imprenditore -. Ci piacerebbe regalar loro una vittoria con Venezia. Che, a mio avviso, è una delle migliori squadre di tutto il campionato. Per il roster che ha, se la gioca tranquillamente con Milano e Bologna. La nostra arma in più è il palazzetto sold-out». Contemporaneamente, di questi tempi, la Germani non ha lesinato regali alla città. «Innanzitutto i ragazzi stanno regalando a loro stessi il piacere di giocare insieme, divertendosi - conclude Ferrari -. Poi, certo, ci sono anche i buoni risultati per i colori che rappresentiamo».