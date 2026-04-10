Germani, Cotelli: «Contro la Reyer sarà una battaglia»

È un vero e proprio scontro diretto. Domani, sabato, la sfida in terra veneta è cruciale. La Germani - prima a pari merito con la Virtus Bologna, seconda per via degli scontri diretti - gioca infatti in anticipo, alle 20.30, al Taliercio di Venezia una gara cruciale contro la Reyer. La Pallacanestro Brescia deve difendere il +11 dell’andata contro la terza forza del campionato. Lo scontro è destinato a definire buona parte degli equilibri d’altissima classifica.

La novità è che Jayden Nunn, nuovo esterno, è arrivato a Brescia. È stato tesserato per tempo. Verrà portato almeno in panchina. Difficile vederlo in campo.

«Difficile schierarlo subito – commenta il coach della Germani Matteo Cotelli -. Ma intanto respirerà l’atmosfera». Il giocatore, oggi è alle prese con questioni burocratiche e con le visite mediche. Poi partirà con la squadra.

La Reyer Venezia «è una squadra forte e fisica - prosegue l’allenatore -. Dovremo avere un approccio attento e solido. Consapevoli che cercheranno di metterci in difficoltà, di portare Bilan lontano dal canestro. Sarà una battaglia». Massinburg sarà out a lungo. Si torna al nucleo storico: «Sono giocatori che porterei in battaglia ovunque, mi fido completamente di loro». Rivers è recuperato. Sarà della gara.