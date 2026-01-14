Giornale di Brescia
Germani, doppia sfida con Udine tra campionato e Final Eight

Daniele Ardenghi
La seconda gara del girone di ritorno si giocherà domenica 25 gennaio, alle 19. In mezzo c’è la prima, al PalaDesio di Desio (Monza e Brianza), contro Cantù, questa domenica, 17 gennaio, alle 20
La Germani sfiderà Udine nella prima gara delle Final Eight © www.giornaledibrescia.it
La Germani sfiderà Udine come prima avversaria della Final Eight di Torino (al via il 18-19 febbraio), ma lo farà anche meno di un mese prima, in campionato, per la seconda giornata del girone di ritorno, al PalaLeonessa. La Lega ha ufficializzato data e ora. Germani-Udine si giocherà domenica 25 gennaio, alle 19.

In mezzo, naturalmente, c’è la prima di ritorno, al PalaDesio di Desio (Monza e Brianza), contro Cantù, questa domenica, 17 gennaio, alle 20.

