Germani, doppia sfida con Udine tra campionato e Final Eight

La Germani sfiderà Udine come prima avversaria della Final Eight di Torino (al via il 18-19 febbraio), ma lo farà anche meno di un mese prima, in campionato, per la seconda giornata del girone di ritorno, al PalaLeonessa. La Lega ha ufficializzato data e ora. Germani-Udine si giocherà domenica 25 gennaio, alle 19.

In mezzo, naturalmente, c’è la prima di ritorno, al PalaDesio di Desio (Monza e Brianza), contro Cantù, questa domenica, 17 gennaio, alle 20.