Germani, doppia sfida con Udine tra campionato e Final Eight
La seconda gara del girone di ritorno si giocherà domenica 25 gennaio, alle 19. In mezzo c’è la prima, al PalaDesio di Desio (Monza e Brianza), contro Cantù, questa domenica, 17 gennaio, alle 20
La Germani sfiderà Udine nella prima gara delle Final Eight
La Germani sfiderà Udine come prima avversaria della Final Eight di Torino (al via il 18-19 febbraio), ma lo farà anche meno di un mese prima, in campionato, per la seconda giornata del girone di ritorno, al PalaLeonessa. La Lega ha ufficializzato data e ora. Germani-Udine si giocherà domenica 25 gennaio, alle 19.
In mezzo, naturalmente, c’è la prima di ritorno, al PalaDesio di Desio (Monza e Brianza), contro Cantù, questa domenica, 17 gennaio, alle 20.
