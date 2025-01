Germani, Poeta: «Orgoglioso della sinergia tra squadra e pubblico»

Alle 20 di questo sabato la Germani ospita Trento al PalaLeonessa per l’ultima gara del girone d’andata. Chi vince chiude la fase ascendente della regular season al primo posto. Domenica, poi, terminerà la quindicesima giornata e verrà stilata la griglia della Final Eight di Coppa Italia. Trento dovrebbe arrivare a Brescia priva di Ellis, mentre Zukauskas è in dubbio. La gara è sold-out.

«Sono molto orgoglioso della sinergia che si è creata tra pubblico e squadra – commenta il coach della Pallacanestro Brescja Peppe Poeta –. È il nostro acceleratore di rendimento. Sarà una partita bellissima, tra due squadre con un bel flusso di gioco. Dovremo cercare di limitare il loro e di esaltare il nostro».

Leggi anche Germani-Trento e quella lezione delle impressioni di settembre

Poeta chiede poi di «togliere il focus dal primo posto. È chiaro che desideriamo chiudere l’andata in testa, ma in primo luogo una vittoria ci porterebbe altri due punti, colti contro una diretta concorrente». Le condizioni della Germani sono buone. Il ko di Treviso non è figlio della stanchezza. «La squadra si allena bene e con costanza – conclude il coach –. Abbiamo energie ed entusiasmo».