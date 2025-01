Germani-Trento e quella lezione delle impressioni di settembre

Con l’Aquila arrivò un ko netto nell’ultima gara di pre-season, che contribuì a dare più sprint per l’inizio del campionato

2 ' di lettura

Miro Bilan in azione nell'amichevole persa da Brescia a Trento - © www.giornaledibrescia.it

«E leggero il mio pensiero vola e va. Ho quasi paura che si perda». La mente corre già a domani, sabato, giorno di Germani-Trento. La gara che mette in palio, per chi vince, il primato in classifica. Eppure questa splendida immagine dell’altrettanto splendida «Impressioni di settembre» (testo di Mogol e Mauro Pagani, brano pubblicato dalla Pfm nel 1971) proietta anche verso il recente passato. Verso settembre, appunto. Il 21 di quel mese la Pallacanestro Brescia aveva sfidato proprio l’Aquila ne