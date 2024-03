Germani, coach Magro: «A Pesaro per imporre il nostro gioco»

«Auguro a tutti di "fare schifo" almeno una volta. Sembra paradossale, ma può dare le motivazioni per raggiungere l’eccellenza. Alternativamente, il rischio è quello di rimanere nella mediocrità».

Ma la Germani non è mediocre. È prima in classifica, e da tale affronta, domenica, Pesaro alla Vitrifrigo Arena. E coach Alessandro Magro desidera archiviare la delusione in Coppa Italia contro Napoli, tenendo solo «la rabbia per quella caduta, che è un sentimento dinamico, mentre la delusione può paralizzarti».

Gli allenamenti

La Pallacanestro Brescia, dopo la settimana di pausa per le Nazionali, «si è allenata bene. Sono molto soddisfatto - commenta l’allenatore -. A Brindisi abbiamo giocato e perso una gara simile a quella che ci aspetta. Pesaro è penultima, ha grandi motivazioni. Vogliamo imporre il nostro gioco in entrambe le metà campo, e provare a mettere la gara sui binari migliori per noi. Il mese di marzo sarà molto difficile. L’obiettivo è di arrivare al 25 a sfidare la Virtus Bologna (oggi seconda, ndr) per giocare un vero scontro diretto». Significherebbe arrivare a fine mese più o meno senza sconfitte…