Germani bella di primavera: nelle ultime 10 partite bilancio positivo

Nelle due annate di Magro, 15 vittorie su 20 partite. Domenica il rush finale prende il via da Pesaro

3 ' di lettura

Kenny Gabriel in azione sotto canestro - Foto M.Ceretti/Ciamillo-Castoria © www.giornaledibrescia.it

Magro è sempre stato molto onesto a riguardo: le sue squadre ingranano un po’ in ritardo, specie se si trova ad allenare gruppi nuovi, che devono quindi «assorbire» la pallacanestro che propone. È altresì vero che quando gli ingranaggi sono oliati, poi - in campo - il gioco dà frutti. Specie quando conta, ossia nell’ultimo tratto di stagione. Anche se resta vero che due punti presi a ottobre valgono esattamente come due punti ottenuti ad aprile. E lo stesso vale per quelli smarriti lungo la stra