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La Germani comincia il cammino nei play off contro Trieste

Proprio come l’anno scorso prima sfida contro i friulani. Gara1 in programma sabato 16 maggio al PalaLeonessa
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Uno scatto di Germani Bresci-Sassari - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Uno scatto di Germani Bresci-Sassari - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

La Germani, vittoriosa oggi contro Sassari, incontrerà Trieste al primo turno play off. Gara-1, al PalaLeonessa, sarà in programma sabato 16 maggio. Nella stessa parte di tabellone l’incrocio Olimpia Milano-Reggio Emilia. La capolista Virtus Bologna se la vedrà con Trento, che ha battuto forse un po’ a sorpresa l’Olimpia Milano 84-74. Ha raggiunto e superato per via degli scontri diretti e si è presa l’ultimo slot dei play off. Nella medesima parte di tabellone, Reyer Venezia-Tortona.

La Pallacanestro Brescia inizia i quarti con Trieste, dunque, proprio come lo scorso anno. I giuliani, in quest’ultimo turno, hanno perso in casa con Cremona, squadra che non aveva più alcunché da chiedere al campionato e il cui titolo sportivo abbandonerà il Torrazzo. Un destino che, tra l’altro, potrebbe essere comune proprio a Trieste.

Il programma

Il programma ufficiale dei quarti di finale della Germani con Trieste. Gara-1 sabato 16 al PalaLeonessa, gara-2 lunedì 18 al PalaLeonessa, gara-3 giovedì 21 a Trieste, eventuale gara-4 a Trieste sabato 23, eventuale gara-5 lunedì 25 di nuovo al PalaLeonessa.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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