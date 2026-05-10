La Germani chiude il campionato contro Sassari: la diretta

Infarcita di giovani e senza i tre giocatori americani sospesi dal club – Thomas, Macon e Marshall – e soprattutto già retrocessa, la Dinamo Sassari è il target della Germani per affondare il colpo.
Alle 17 scatta l’ultima di campionato. Alla Pallacanestro Brescia basta una vittoria per essere certa di chiudere la regular season al secondo posto. Sarebbe record societario e garantirebbe, nei play off, due partite in casa, almeno fino all’eventuale finale. Vietato sbagliare, quindi.
La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.