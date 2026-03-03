Giornale di Brescia
Basket

Germani, il punto sull’infortunio di Ivanovic: filtra cauto ottimismo

Marco Mezzapelle
Il playmaker montenegrino sta meglio, ed è verosimile l’ipotesi di rivederlo in campo a Trento tra due gare
Nikola Ivanovic in azione
AA

Cantiere riaperto e marcia verso la ripresa del campionato iniziata. La Germani è quindi di nuovo in palestra agli ordini di coach Matteo Cotelli alla ricerca di alchimie e condizione per affrontare le ultime curve della stagione regolare. Gruppo quasi al completo: assente giustificato capitan Amedeo Della Valle, protagonista ieri sera dell’ultimo sforzo con la Nazionale impegnata e vittoriosa contro la Gran Bretagna nelle qualificazioni mondiali.

Il playmaker

In palestra anche Nikola Ivanovic e fari puntati proprio sul playmaker montenegrino reduce dall’infortunio rimediato contro Udine. «Provato» contro la Virtus Bologna nell’ultimo match di campionato prima della Coppa Italia, «Johnny» si dovuto accomodare ai box. Tempi lunghi, tempi corti? Ancora tutto da capire.

Ivanovic ha ripreso a sudare sul parquet del PalaLeonessa: lavoro differenziato ma pur sempre lavoro. La sensazione percepita è di un lieve ma continuo miglioramento di quella spalla ammaccata, quindi quello che trapela è sicuramente un cauto ottimismo. Tempi di recupero ancora indefiniti; Ivanovic continuerà il suo percorso riabilitativo tra allenamenti e trattamenti dello staff medico, giorno dopo giorno. Saranno poi gli esami strumentali che verranno effettuati a tempo debito a stabilire un eventuale data prefissata per il rientro in campo a pieno regime.

L’ipotesi

L’extra sosta (Brescia osserverà subito una giornata di riposo alla ripresa nel fine settimana) diventa quindi un «favore» in più a questa situazione con Ivanovic che potrebbe, se gli esami strumentali confermassero dei miglioramenti, tornare ad essere disponibile a cavallo tra la trasferta di Trento e la gara casalinga contro Reggio Emilia. Tempo e sensazioni che giocano a favore di una Germani che vuole presentarsi al «restart» con la grande motivazione di poter ripetere il «miracolo sportivo» della scorsa stagione. Per farlo, Brescia, ha per bisogno del suo metronomo e della sua migliore condizione possibile.

La Nazionale

L’Italia di Luca Banchi, dopo la vittoria straripante di Newcastle, fa il bis di carattere a Livorno e batte ancora l'Inghilterra (84-75), davanti agli oltre 8mila di un Modigliani Forum caldissimo. Grandissima partita di Niang (23), partita eccellente la sua, in una serata in cui si distinguono anche Petrucelli e Della Valle, che chiude con 10 punti.

Argomenti
Germani Pallacanestro BresciaNikola IvanovicBrescia
  3. Ricarica la pagina se necessario