Germani, stagione da celebrare: il 19 giugno la festa in piazza Loggia

Il sogno scudetto della Germani è sfumato in gara-3 contro Bologna, capace di imporsi 96-74 al PalaLeonessa nella sfida di ieri, che ha consegnato il titolo alle Vu Nere. Un epilogo amaro, che non cancella il percorso straordinario compiuto dalla squadra di Giuseppe Poeta. Mai nella sua storia Brescia era arrivata a giocarsi l’atto finale dei play off.

Per questo la stagione dei biancoblù, sebbene sia conclusa senza titoli, va celebrata. E l’appuntamento è dietro l’angolo: domani (19 giugno), alle 19.30, è in programma in piazza Loggia una festa per omaggiare giocatori e staff della Germani. Ad animare la serata sarà Radio Bresciasette, con la conduzione di Maddalena Damini.

«La serata in piazza Loggia, a ingresso libero, vuole essere un momento condiviso con tutta la città per rendere omaggio a una società sportiva che ha fatto emozionare tifosi, appassionati e semplici cittadini che hanno vissuto notti magiche nel PalaLeonessa A2A», si legge nel comunicato diramato nel pomeriggio dalla società.