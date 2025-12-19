Germani a Bologna da capolista: sfida alla Virtus e incognita Ndour

Alle 20.30 di lunedì 22 la Germani affronta in trasferta la Virtus Bologna nel posticipo della dodicesima giornata di regular season. Si tratta di una partita che la Pallacanestro Brescia affronta da capolista, con due punti di vantaggio sull’avversaria. E della «rivincita», se così là si può chiamare, della finale scudetto vinta in tre gare dalle Vu Nere lo scorso giugno.

Il dubbio, purtroppo, è legato a Maurice Ndour, che s’infortunò in gara-1 (con la Pallacanestro Brescia in vantaggio). «Ha subito una botta alla schiena in seguito a un contatto con Alviti domenica scorsa - racconta Matteo Cotelli, allenatore di Brescia -. Purtroppo in settimana non si è allenato, ha fatto solo terapie. Decideremo il giorno della partita».

Ed è un peccato, perché «tra le due squadre c’è un pregresso, anche se le partite importanti erano quelle della finale scudetto. I nostri giocatori stanno preparando la partita con grande attenzione - prosegue l’allenatore -. Siamo anche curiosi di vedere come riusciremo ad affrontare una schiaccia sassi come la Virtus Bologna, che in casa ha perso solo due partite. Dovremo essere quasi perfetti per cercare di restare in partita».