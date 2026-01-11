Germani all’ultima di andata: ecco tutte le possibilità di classifica

Di sicuro non prima, di sicuro non meno di quarta. Ecco il destino della Germani dopo la quindicesima e ultima giornata di andata. È cominciata sabato con due anticipi (Reggio Emilia-Dinamo Sassari 90-68, e la «partita farsa» in cui Trapani ha perso in casa in quattro minuti contro Trento 26-11). La quindicesima terminerà col posticipo Napoli-Olimpia Milano di lunedì alle 18.45. Il turno decreta anche la griglia della Coppa Italia, che si giocherà a febbraio, a Torino.

C’è sempre la questione Trapani di sottofondo. Se la società dovesse sparire, le squadre che hanno fatto punti contro i siciliani se li vedrebbero tolti. Viceversa, le sconfitte (come quella della Pallacanestro Brescia) si annullerebbero.

Brescia sfida Tortona al PalaLeonessa alle 19. La Legabasket ha calcolato tutte le possibilità di posizionamento in classifica in base a tutti i risultati possibili.

Ecco cosa può succedere

Se la squadra di Cotelli vince e la Virtus Bologna perde al Taliercio contro la Reyer Venezia si genererebbe un arrivo a pari punti (24), che premierebbe comunque Bologna, vincitrice nello scontro diretto.

Molto più complesso se la Germani perde, nel senso che le variabili sono molte. Le classifiche avulse dipendono dalle eventuali vittorie di Venezia e Milano.

Le casistiche

In caso di arrivo a 22 con Olimpia, Venezia e Tortona, Brescia sarebbe terza. Se le tre fossero Brescia (con un ko oggi inferiore ai 6 punti), Venezia e Tortona, i biancoblù sarebbero secondi. Stessa situazione, ma con vittoria di Tortona con almeno 6 punti, ma meno di 10, la Pallacanestro Brescia sarebbe comunque seconda.

Se la Bertram batte Della Valle e compagni con almeno 10 punti di scarto ci sarebbe il sorpasso nella avulsa, e Brescia scenderebbe terza. Se i punti di scarto fossero almeno 14 la squadra di Cotelli scenderebbe quarta.

In caso di arrivo a 22 di Brescia, Milano e Tortona, la Germani sarebbe terza. Se solo Brescia e Tortona si trovassero a 22 (perde la Reyer Venezia e perde pure l’Olimpia Milano) varrebbe lo scontro diretto, e la Germani sarebbe terza.