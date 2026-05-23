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Trieste-Germani, Brescia si gioca il pass per la semifinale: la diretta

Coach Cotelli ritrova il capitano Della Valle a referto, ma difficilmente verrà rischiato. I padroni di casa puntano ancora su Sissoko. In palio c'è la semifinale contro l'Olimpia Milano
Daniele Ardenghi

Daniele Ardenghi

Giornalista

Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it
Matteo Cotelli - Foto New Reporter Checchi © www.giornaledibrescia.it

Gara-4, come gara-3: Trieste punta ancora sul centro Sissoko e lascia fuori Uthoff. La Germani ha Della Valle in distinta, ma difficilmente verrà rischiato.

Alle 20, al PalaTrieste, è in programma la quarta sfida dei quarti di finale. In caso di successo, la Pallacanestro Brescia stacca il pass per la semifinale, contro l’Olimpia Milano. Se vincono i giuliani, si va a gara-5, lunedì, al PalaLeonessa. La tifoseria organizzata biancorossa dovrebbe entrare nel palazzetto, ma nel complesso sarebbe attesa un’affluenza inferiore a gara-3 (circa 3.700 spettatori).

La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.

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