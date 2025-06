Passione e speranza: la finale della Germani attraverso i vostri pensieri

Il roster della Germani Brescia è ormai entrato nella leggenda. Non solo il record di vittorie arrivato contro Treviso (22), non solo un basket giocato ad altissimi livelli, i 12 leoni sono riusciti a riscrivere la storia del basket bresciano, diventando immortali. La formazione di capitan Della Valle ha raggiunto, dopo il pesante e inaspettato «sweep» (3-0) rifilato a Trapani, le finali scudetto contro la Virtus Bologna.

Nonostante la differenza abissale nel budget cap, la truppa di coach Peppe Poeta ha dimostrato, fino all’infortunio occorso a Ndour, di poter lottare concretamente contro le Vu Nere. Il 2-0 nella serie, però, non ha spento l’entusiasmo dei tifosi bresciani, che attendono di poter supportare i propri colori domani, alle 20.30, per gara-3 al PalaLeonessa.

Leggi anche Germani verso gara-3 con orgoglio e una piccola speranza per Ndour

Abbiamo chiesto ai nostri lettori di inviarci i loro pensieri e le loro speranze, per poter testimoniare l’amore del popolo biancoblù nei confronti dei loro eroi.

Il percorso

È da quando era in serie B che io e il mio amico Giorgio seguiamo il basket Brescia. Dapprima, bisogna ringraziare i sig. Bonetti e Bragaglio che hanno riportato il basket a Brescia, e poi il signor Ferrari che ha creduto e investito. Quello che stiamo vivendo è il giusto percorso imprenditoriale e sportivo, che non si basa su comperare giocatori per fare un grande campionato, ma per impostare le basi di qualcosa a lungo termine. Grazie a tutti: tifosi e società. Andiamo per vincere lo scudetto!

(Fabrizio Benatti)

L'esempio di sportività

Che dire, sono incredulo. Seguivo il basket dai tempi della pinti inox, sono spesso al palazzetto e sono perfino contento di non essere riuscito a trovare il biglietto per gara-3, perchè tutto sold-out. Sono orgoglioso della tifoseria corretta di Brescia, che applaude gli avversari all'ingresso in campo e lo porto sempre come esempio di come deve essere lo sport. Sono orgoglioso dei risultati raggiunti da una squadra che non ha il "budget" necessario, e anche un po' preoccupato dalla atavica mancanza di interesse per la nostra città da parte di chi potrebbe avere i mezzi per costruire qualcosa di grande e duraturo. Comunque, forza ragazzi e forza Poeta, avete già vinto, ma sognare non costa nulla. Bravi, bravi, bravi.

(Angelo)

Condividere la passione

Dopo anni di passione sopita per il Basket, ho ricominciato quest'anno (questa volta con mio figlio Pietro), seguendo prima di tanto in tanto e poi sempre più costantemente la Leonessa, ed è proprio l'anno in cui ruggisce forte, uno spettacolo! Mi impressiona veramente tutto il gruppo, chi serve... quando serve... c'è sempre! Forza ragazzi, forza Germani Basket, Forza Leonessa!

(G. e P.)

Non solo il buio

In uno dei giorni più tristi per lo sport bresciano (messaggio arrivato il giorno del dramma Brescia calcio ndr), un grosso in bocca al lupo alla Germani basket, perché Brescia possa gioire ancora una volta!

(Antonio)

Leggi anche Martedì il tifo per la Germani con la sciarpa targata GdB

Forza Brescia

Che la forza sia con la Germani!

(Luca Bonera)

Lottiamo insieme

Sono tifoso della Leonessa da tanto tempo, ma solo negli ultimi due anni ho potuto viverla davvero come si deve, facendo tutte le trasferte, respirando l’aria di ogni palazzetto e sentendo il battito del cuore di migliaia di persone che, come me, amano questi colori con tutta l’anima. È stata un’esperienza che ha acceso in me una passione profonda, un fuoco che arde sempre più forte ad ogni partita, a ogni momento vissuto insieme. Dopo la straordinaria cavalcata che ci ha portato fino alla semifinale, questa stagione ci sta regalando qualcosa di ancora più grande: il sogno dello scudetto. Ogni partita è una battaglia vissuta con il fiato sospeso, ogni istante è carico di emozioni che ti fanno credere con tutto l'amore che questa volta ce la possiamo fare.

Non dimenticherò mai quel 19 febbraio 2023, quando abbiamo alzato il nostro primo trofeo, la Coppa Italia. Quel giorno è stato la prova definitiva della forza, del cuore e della determinazione di questa squadra. Una vittoria che ha acceso in tutti noi la speranza e la convinzione che nulla è impossibile.

Ora siamo qui, più uniti e carichi che mai, con la stessa passione e la stessa fede che ci hanno sempre accompagnato. Questo scudetto non è solo un sogno, è la nostra realtà che sta per diventare leggenda. Io ci credo con tutta l’anima. Forza ragazzi, continuiamo a lottare insieme, fino all’ultimo respiro!

(Giovanni Baiocchi)

Il sogno

Sognare è gratis, tentare non nuoce. Proviamoci.

(Giovanni Mozzoni)

La battaglia nel pitturato - © www.giornaledibrescia.it

Cresce la passione

Il ricordo? La mia prima volta al PalaLonessa è recente: Germani contro Milano. La gara è terminata con una vittoria per l’Armani Milano. Per il modo di giocare mi hanno conquistata e ora vorrei vedere la favola. Una passione cresciuta lentamente, che ora ha coinvolto tutta la famiglia nel sostenere un team speciale. Il fascino sta nella semplicità: una squadra affiatata, unita e consapevole di quanto possono ancora regalare emozioni.

(Mariella Massari)

Mai mollare

Germani in finale scudetto… sono orgogliosa di questi ragazzi e di coach Poeta, che sin dall’inizio ha creato con la squadra e con i tifosi un feeling pazzesco. Una stagione da cardiopalma. Grazie per farci vivere questi play off e, soprattutto, per la finale scudetto. Crederci fino all’ultimo e mai mollare, come ben sapete fare.

(Silvia Martinelli)