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Basket, Divisione Regionale 2: Capriolese sempre al comando

Francesco Venturini
Quistello resta in scia grazie al successo sulla Padernese. Il Cus Brescia vince il derby con Roncadelle
Successo nel derby per il Cus Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Successo nel derby per il Cus Brescia - © www.giornaledibrescia.it
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Grazie alla vittoria per 91-80 sulla Soresinese, la Capriolese resta in vetta alla classifica. Dopo un primo tempo equilibrato, i franciacortini cambiano marcia nella terza frazione e resistono al tentativo di rimonta finale dei cremonesi, conquistando due punti meritati che valgono quota 34. Decisive, per il successo della Capriolese, le prestazioni di Mattia Curti e Piva, autori di 19 punti a testa, oltre all’ottimo contributo di Maestri, che ne aggiunge 14.

Gli altri risultati

Quistello, però, non molla e superando la Padernese per 79-56, resta in scia salendo a 32 punti. Cade invece a Porto Mantovano il Vespa Castelcovati. Fiorenza e compagni si fermano sul 78-64 contro il Basket Bancole e restano così a quota 22, al sesto posto in classifica insieme a Caravaggio e Tanta Robba. Proprio i cremonesi, infatti, cedono il passo a Trenzano, che si impone 43-41 negli ultimi secondi grazie al canestro decisivo di Delilaj, servito dal perfetto assist di Zotti.

Due punti che permettono a Trenzano di agganciare al decimo posto Roncadelle, sconfitta nel derby dal Cus Brescia per 78-81 e quindi ferma a 16 punti. Non bastano ai padroni di casa i 35 punti di uno scatenato Gardin e i 18 di Caramatti. Il Cus risponde con i 15 punti a testa di Renna e Bassi, gli 11 di Festa e i 7 di Ballini, Porta, Pernetta e Buffoli. Sembra invece non avere fine il periodo nero dei Terre Basse Cowboys, che allungano a sette la striscia di sconfitte consecutive. Contro il fanalino di coda Calvenzano finisce 70-77.

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