Divisione Regionale 2, Castelcovati ko in gara 3: addio sogno finale

Svanisce a Quistello il sogno del Vespa Castelcovati di conquistare la finale play off del campionato di Divisione Regionale 2. I gialloneri cadono nella decisiva gara 3 di semifinale e chiudono così una stagione che resta comunque da applausi.
La partita
Finisce 84-60 al termine di una sfida indirizzata già nel primo tempo. I mantovani, infatti, toccano la doppia cifra di vantaggio già nella prima frazione, chiusa sul 25-13, per poi allungare definitivamente nel secondo quarto grazie al parziale di 24-15 che vale il +21 all’intervallo lungo sul 49-28.
Al rientro dagli spogliatoi il Pq Basket continua a spingere sull’acceleratore, scavando un solco ormai incolmabile fino al 66-40 con cui si arriva agli ultimi dieci minuti. Nell’ultima frazione c’è spazio soltanto per le statistiche: Quistello gestisce il vantaggio e stacca il pass per la finale, dove ad attenderlo ci sarà la Padernese.