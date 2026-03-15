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Basket, Divisione Regionale 1: Sarezzo travolto in casa da Soresina

Roberto Cassamali
Successo prezioso a Brignano per il River Orzinuovi, Coccaglio passa a Bergamo. Montichiari corsara a Chiari
Armadini, autore di 17 punti per Montichiari - © www.giornaledibrescia.it
Armadini, autore di 17 punti per Montichiari - © www.giornaledibrescia.it
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La capolista Soresina lascia il segno anche in Valtrompia espugnando 85-67 il parquet di Sarezzo nella decima di ritorno di Divisione Regionale 1. I padroni di casa tengono il passo degli avversari solo nel primo quarto (21-23), ma poi subiscono i ritmi imposti dai cremonesi, in grado di indirizzare il match già nel secondo quarto, chiuso sul 31-41.

Eloquente sarà però il parziale che Soresina piazza nella terza frazione, un break di 26-8 che mette in risalto le qualità della compagine cremonese, trascinata da elementi di categoria superiore come Pedrini, Del Sorbo e Manini. A Sarezzo non bastano le prestazioni positive di Ferroni (16 punti), Tanfoglio (13) e Iannuzzi (12).

Gli altri risultati

Il River Orzinuovi conquista un successo prezioso a Brignano. Gli orceani vincono 65-60 e mettono in cassaforte due punti chiave per conservare il secondo posto. La squadra di Maioli parte forte (5-16), subisce la reazione dei bergamaschi, ma ritrova la lucidità nel terzo quarto per staccare ancora la formazione di casa (42-53). Sul piano realizzativo, Paderno, autore di 17 punti, si conferma essere un acquisto azzeccato. Il River si è appoggiato anche alle consuete solide prove di Apollonio, di Tessitore e di Assoni.

In un test play off, la Virtus Desenzano fa bella figura a Gussola. I gardesani rispondono colpo su colpo per trenta minuti (44-44), poi sono i cremonesi a salire di tono nella parte finale e ad imporsi 64-56. L’Albrici Coccaglio passa nel posticipo a Bergamo (59-52) e centra due punti importanti per una posizione favorevole nei play off. Molto bene la sempre più lanciata Verolese, protagonista di un’altra vittoria di prestigio: i bassaioli superano Treviglio 76-69 e si confermano una delle rivelazioni del campionato. Locali sempre in controllo, trascinati dalle ottime prove di Marchetti (24 punti), Anghel (16) e Mombelli (10).

Sulla strada della salvezza, i Pythons Montichiari violano 67-62 il parquet di Chiari e raggiungono il Brignano al nono posto. Il successo esterno è sofferto, ma assai prezioso per gli uomini di Gamba, che inseguono i locali per oltre trenta minuti, prima di trovare la zampata vincente nel finale (sugli scudi Amadini con 17 punti).

La classifica

Soresina 40 p.ti; River Orzinuovi 34; Gussola 32; Desenzano, Coccaglio e Verolese 30; Sarezzo 28; Treviglio 26; Brignano e Montichiari 18; Dalmine 14; Caluschese 12; Excelsior Bg 10; Chiari 0.

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