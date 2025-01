Della Valle: «Per la Germani vorrei il primo posto alla fine dell’andata»

Centrare la Final Eight di Coppa Italia «era un obiettivo non dichiarato, ma del quale avevamo parlato tra di noi». E adesso c’è quello «di centrare i play off». Amedeo Della Valle, capitano della Germani, è stato il primo ospite del 2025 di Basket Time, tradizionale contenitore settimanale dedicato alla Pallacanestro Brescia.

I biancoblù sono reduci dalla vittoria 90-83 di domenica scorsa, al PalaLeonessa, su Pistoia. Si tratta del settimo successo consecutivo, grazie al quale Della Valle e compagni hanno agganciato Trento in vetta alla classifica. «Per noi è stato un bel risultato - fa notare Della Valle -, anche perché dopo aver vinto la partita due o tre volte siamo arrivati a un passo dal perderla. Per quasi tutto l’ultimo quarto, in attacco, abbiamo sbagliato tutto ciò che era possibile sbagliare, ma nel momento clou siamo riusciti a prevalere, anche grazie alla difesa».

Secondo la guardia di Alba, la Germani adesso deve «cavalcare il momento. Sono sicuro - prosegue il capitano - che ci saranno dei periodi di calo. La nostra bravura si manifesterà nella misura in cui saremo in grado di ripartire con la giusta carica».

Brescia sta ottenendo più di quello che era legittimo attendersi. Ma, naturalmente, ha meritato ogni singola cosa. «A volte vincere più di quanto ci si aspetta è un rischio - afferma ancora Della Valle -. Essere così in alto non conta molto in questo momento, eppure colpisce. Comunque sia, sappiamo da dove siamo partiti. Abbiamo il merito di non accontentarci mai e di dare sempre qualcosa in più. Vedere la nostra squadra così in alto ci fa molto piacere e saremmo tutti felici di concludere l’andata al primo posto. Il primato, poi, non dà grandi vantaggi in termini di griglia della Final Eight di Coppa Italia. Il campionato è equilibratissimo e, in questo momento, ciascuna delle prime otto può imporsi su qualsiasi avversaria. Chiaro, questi risultati, per certi versi, sono pure rischiosi. Ci si abituano i giocatori, ci si abituano i tifosi...».

Il calendario

A 80 minuti dalla fine della fase ascendente del campionato la volata per la vetta è di fatto a tre squadre. Trento e Brescia hanno 22 punti, Trapani (che ha lo scontro diretto a favore, essendosi imposto al PalaLeonessa) ne ha 20. Domani, sabato, la Germani sarà impegnata nell’anticipo a Treviso. Dopodomani, domenica, Trento ospiterà Cremona, mentre Trapani giocherà a Venezia contro la Reyer. All’ultima di andata, ecco lo scontro diretto: la squadra di Poeta ospiterà Trento. Trapani giocherà in Sicilia contro la Dinamo Sassari.

Insomma, la partita di Treviso ha un valore speciale. L’eventuale ottava vittoria consegnerebbe a Della Valle e compagni un bel match-point per il primato.

Un gran finale

Della Valle torna anche sugli ultimi minuti della partita contro Pistoia. Sono state decisive la tripla di Miro Bilan e le giocate «clutch» di Nikola Ivanovic. «Li conosco molto bene - racconta il capitano -. Ivanovic è sempre freddissimo negli ultimi frangenti di partita. Più in generale, in quei momenti la cosa fondamentale è compiere la giusta scelta sul tiro da prendere. Puoi controllare la decisione, non il fatto che il tiro poi, effettivamente, entri».

Lo Skill Camp

La prossima estate, a campionato finito, il capitano proporrà agli appassionati di basket bresciani lo Skill Camp Amedeo Della Valle. Si terrà a San Zeno e tutte le informazioni verranno date a tempo debito. Per il momento Adv fa sapere che sarà sempre presente «nell’arco di tutta la settimana. Ci sarà spazio per il divertimento - sottolinea -, ma punteremo molto anche sul valore della disciplina. Mi piacerebbe trasmettere ai partecipanti i fondamentali, non solo legati al campo, che servono per compiere lo step successivo nella carriera di cestisti».

E la partita contro Treviso? «Sarà difficile - sottolinea la guardia -. Il campo è caldo e difficile. Harrison, Macura, Mascolo e Bowman: gli esterni hanno in mano le chiavi della squadra, e noi dovremo avere su di loro il miglior impatto possibile.