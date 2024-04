David Moss ospite all’oratorio di San Faustino: «Mi sembra di essere tornato adolescente»

Un campetto, due canestri e la voglia di divertirsi insieme. È il progetto «YOUareINFO - L’informagiovani siete voi!» che organizza, fra le altre cose, anche incontri di basket all’oratorio di San Faustino.

Questo giovedì sorpresa per i partecipanti che hanno ospitato in campo David Moss: «Quando mi hanno chiesto di venire ho detto subito di sì - racconta l’ex cestista - . Mi sembra di essere tornato alla mia adolescenza: giocavamo con un canestro senza rete, ma eravamo felicissimi. Sono cresciuto molto, ho conosciuto tanti coetanei che sono diventati amici. C’era la passione di giocare insieme uno sport che amiamo».

Fra i ragazzi in campo anche l’assessore allo sport del comune di Brescia, Alessandro Cantoni: «Per noi questi progetti sono importanti - commenta -. Diamo ai giovani un luogo dove ritrovarsi e dove stare insieme e attraverso lo sport imparano a seguire le regole e a rispettarsi. Un onore avere avuto la disponibilità di un campione come Moss».