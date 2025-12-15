Cotelli: «Germani e famiglia nel mio momento magico»

Venti minuti intensi tra pallacanestro e vita di tutti i giorni, negli studi di Radio Bresciasette, dove il coach della Germani capolista del campionato di serie A è stato ospite di Maddalena Damini. La chiacchierata, in diretta sulle frequenze della radio, sarà disponibile in tv, su Teletutto, sempre questo lunedì, alle 17.30. Sul Giornale di Brescia di domani l’approfondimento.

Le parole

«Per me è un periodo magico - afferma il trentottenne bresciano - tra il matrimonio con la mia Mara e questo grandi inizio di stagione con la Germani, fatto di 10 vittorie in 11 gare. Un vero turbine di emozioni».

Non solo i «picchi» sono speciali. «Il club - racconta Cotelli -, crea un ambiente di comfort in cui ciascuno può condividere, con empatia. Mi rendo conto che il termine può sembrare abusato, ma mi viene da parlare di famiglia». In campo, l’alchimia tra compagni di squadra e staff «nel basket amo chiamarla chimica - prosegue l’allenatore. È quella cosa per cui il risultato va oltre la somma delle parti». La vittoria su Varese di domenica sera, intanto, consegna il pass per la prossima Final Eight di Coppa Italia a Torino.

«Ci permette di affrontare le prossime partite con maggiore serenità», prosegue Cotelli ha poi modo di raccontare la propria esperienza col basket dagli inizi, ossia da quel corso frequentato da bambino alla scuola 28 Maggio. Da lì, un crescendo senza fine.