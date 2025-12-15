Germani: contro Varese una gara al contrario, vinta dagli esterni

La Germani difende la vetta (ora in solitaria), dimostrando ancora una volta sul campo di meritarsela ampiamente. Con Varese Brescia commette solo l’errore di alzare un paio di volte il piede dall’acceleratore con la gara in pieno controllo, contro un gruppo battagliero ed erratico, che vive di fiammate, come Varese. I biancorossi, però, non riescono mai a ricucire oltre il -1.

Il capitano

Amedeo Della Valle, da vero capitano, si è caricato la squadra sulle spalle nel momento del bisogno e ha spaccato in due la partita nel terzo quarto con 10 minuti da killer in cui ha piazzato 12 dei suoi 23 punti di finali. Anche 9 assist nella partita del marchesino di Alba, che ha così pareggiato il massimo in carriera ed è andato a un solo passaggio vincente dalla doppia-doppia.

Grande impatto della panchina, che è riuscita a sopperire al lento reinserimento di Massinburg, alla prestazione non particolarmente brillante di Rivers e alla serata complessa della coppia Bilan-Ndour. Sedici punti, comunque, conditi da 6 rimbalzi e 4 assist per Burnell. Grande contributo anche da Mobio, che piazza 10 punti con 3 recuperi, 3 rimbalzi e un assist, senza sbagliare un singolo tiro dal campo.

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Basket, gli scatti di Germani-Varese - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli esterni

Lo staff biancoblù aveva identificato la battaglia in area come chiave principale della partita, ma alla fine, come spesso capita con gli avversari che identificano il medesimo target, l’epicentro del gioco si sposta altrove. Vinta comunque la battaglia a rimbalzo (33-28), ma sono stati gli esterni a fare la partita.

Quarantaquattro punti in combinata per Ivanovic e Della Valle, che hanno punito a ripetizione i tanti quintetti tattici proposti, anche per necessità, da coach Kastritis. L’esordiente Cotelli, con 10 successi nelle prime 11 giornate, eguaglia la miglior partenza della storia bresciana (2017/2018) e per trovare un riferimento tra gli esordienti in serie A bisogna scomodare i libri di storia con nomi del calibro di Scariolo, Gamba, Blatt e Pianigiani... scusate se è poco.