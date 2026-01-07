Caso Trapani, la «battaglia totale al sistema basket» va avanti

Poteva essere il giorno dell’esclusione definitiva di Trapani dall’attuale campionato di serie A, dopo gli 8 punti di penalizzazione già incassati, ma il nuovo pronunciamento del tribunale federale sul club siciliano è congelato. La Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) ha comunicato che gli Sharks, appena prima dell’udienza, hanno presentato formale richiesta di ricusazione del collegio chiamato a decidere.

Il consiglio

Il tema unico all’ordine del giorno era la domanda di iscrizione di Trapani alla stagione attualmente in corso e si trattava di un consiglio straordinario dopo la rinuncia dei granata al match con la Virtus Bologna dello scorso weekend (perso 20 a 0 a tavolino) e l’esclusione dalla Basketball Champions League arrivata dopo il folle match farsa disputato martedì in Bulgaria contro l’Hapoel Holon durato soli 7 minuti.

Prosegue, quindi, quella che lo stesso presidente Antonini ha definito battaglia totale al sistema basket italiano di Trapani che con la richiesta di sostituzione del Collegio chiamato a valutare la situazione ha sostanzialmente guadagnato tempo. Ora bisogna attendere la decisione della Corte Federale a cui passa la palla per sbloccare la situazione mentre nel frattempo i siciliani hanno fatto sapere che si faranno trovare regolarmente in campo per l’ultima gara del girone d’andata prevista per sabato alle 20 al PalaShark contro Trento.

E la Germani?

La questione per il momento non tocca direttamente la Germani, ma continua a falsare il campionato e la classifica che in caso di esclusione della formazione siciliana vedrebbe tra l’altro Brescia tornare in vetta assieme a Bologna. In ogni caso la truppa di Cotelli resta alla finestra per un eventuale inserimento nel reparto italiani che andrebbe a rinforzare la squadra.

Sfumata la difficile pista Paul Ebouà, che si è accaso in Eurolega all’Asvel, resta aperta la suggestione del ritorno di John Petrucelli e soprattutto l’opzione Riccardo Rossato che potrebbe rappresentare la pedina ideale per allungherebbe le rotazioni bresciane senza intaccare i fondamentali equilibri biancoblù e senza costringere Cotelli a gestire un affollato reparto stranieri.