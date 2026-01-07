Giornale di Brescia
Basket

Caso Trapani, la «battaglia totale al sistema basket» va avanti

Jacopo Bianchi
Poteva essere il giorno dell’esclusione definitiva degli Sharks di Antonini dal campionato di serie A, dopo gli 8 punti di penalizzazione già incassati, ma il nuovo pronunciamento del tribunale federale è congelato
Il presidente del Trapani Antonini
Poteva essere il giorno dell’esclusione definitiva di Trapani dall’attuale campionato di serie A, dopo gli 8 punti di penalizzazione già incassati, ma il nuovo pronunciamento del tribunale federale sul club siciliano è congelato. La Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) ha comunicato che gli Sharks, appena prima dell’udienza, hanno presentato formale richiesta di ricusazione del collegio chiamato a decidere.

Il consiglio

Il tema unico all’ordine del giorno era la domanda di iscrizione di Trapani alla stagione attualmente in corso e si trattava di un consiglio straordinario dopo la rinuncia dei granata al match con la Virtus Bologna dello scorso weekend (perso 20 a 0 a tavolino) e l’esclusione dalla Basketball Champions League arrivata dopo il folle match farsa disputato martedì in Bulgaria contro l’Hapoel Holon durato soli 7 minuti.

Prosegue, quindi, quella che lo stesso presidente Antonini ha definito battaglia totale al sistema basket italiano di Trapani che con la richiesta di sostituzione del Collegio chiamato a valutare la situazione ha sostanzialmente guadagnato tempo. Ora bisogna attendere la decisione della Corte Federale a cui passa la palla per sbloccare la situazione mentre nel frattempo i siciliani hanno fatto sapere che si faranno trovare regolarmente in campo per l’ultima gara del girone d’andata prevista per sabato alle 20 al PalaShark contro Trento.

E la Germani?

La questione per il momento non tocca direttamente la Germani, ma continua a falsare il campionato e la classifica che in caso di esclusione della formazione siciliana vedrebbe tra l’altro Brescia tornare in vetta assieme a Bologna. In ogni caso la truppa di Cotelli resta alla finestra per un eventuale inserimento nel reparto italiani che andrebbe a rinforzare la squadra.

Sfumata la difficile pista Paul Ebouà, che si è accaso in Eurolega all’Asvel, resta aperta la suggestione del ritorno di John Petrucelli e soprattutto l’opzione Riccardo Rossato che potrebbe rappresentare la pedina ideale per allungherebbe le rotazioni bresciane senza intaccare i fondamentali equilibri biancoblù e senza costringere Cotelli a gestire un affollato reparto stranieri.

