La Germani ospita Napoli: la diretta della partita

Alle 19.30 la Germani scende in campo al PalaLeonessa per l'undicesima giornata di andata del campionato di serie A. La Pallacanestro Brescia sfida Napoli.

L'incrocio dice quarta contro ultima. La GeVi, peraltro, fin qui ha soltanto perso. Si tratta di una squadra in crisi, ma anche in costante evoluzione. I partenopei hanno cambiato diversi interpreti, e giusto oggi fanno esordire il nuovo esterno Newman. Brescia è reduce da quattro successi consecutivi, e cerca il pokerissimo, che oltretutto avvicinerebbe ulteriormente la squadra di Poeta alla Final Eight di Coppa Italia.

La parola d'ordine è «concentrazione». I biancoblù non possono sottovalutare l'impegno con Napoli e sono chiamati ad avere fin da subito il giusto approccio alla gara. La radiocronaca diretta è sulle frequenze di Radio Bresciasette. In questo contenuto gli aggiornamenti testuali.