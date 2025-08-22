Germani, visite mediche tra aria di casa e voglia di partire

Il capitano della Pallacanestro Brescia Della Valle: «Nel mirino i 4.663 punti di papà». Ivanovic: «Gruppo confermato, un vantaggio»

3 ' di lettura

Pallacanestro Brescia, primo giorno di test medici

Archiviate le vacanze, per la Germani è arrivato il momento di tornare al lavoro. Il primo passaggio è stato ieri mattinata, con la prima tranche di visite mediche. Le hanno sostenute Amedeo Della Valle, Nikola Ivanovic, David Cournooh, Mattia Santinon e Andrea Doneda (oltre a coach Matteo Cotelli), che si sono presentati al Centro di Medicina Brescia per i test di rito. Visi sorridenti e sguardi rilassati, a partire da capitan Della Valle, alla quinta stagione in maglia biancoblù. «Sono tornato