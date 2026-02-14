Basket, Serie C: Ospitaletto vince il derby

Nella ventitreesima giornata di serie C, Ospitaletto si prende il derby contro Manerbio, mentre ottengono i due punti Gussago, Verolanuova e Mazzano. Cade Pisogne sul parquet di Busnago.

Gussago corsaro a Calolzio

Gussago sbanca il parquet di Calolzio (74-66) e consolida la zona play-off. La squadra di coach Scaroni accelera nel terzo quarto e chiude i giochi grazie alle prestazioni di Fossati (26 punti) e Arici (21).

Ospitaletto si prende il derby

Ospitaletto trionfa nel derby contro Manerbio e aggancia Casalasco (75-70). Regna l’equilibrio nella prima frazione: i padroni di casa spingono con Orlandi e Bona, ma il Cxo risponde colpo su colpo e vola sul +3. Nei successivi 20’ le due formazioni non riescono a prendere il pallino del gioco e i franciacortini restano sul +1. Negli ultimi 10’ entrambe le squadre faticano a mettere punti a referto. Il Cxo, però, grazie ai 6 punti di Mbow, manda ko i Lupi e aggancia Casalasco in seconda posizione. Nelle fila del Cxo ottime le prove di Giorgini (16 punti), Mora (16) e Toure (15). Nel Manerbio sugli scudi Orlandi (17) e Bona (12).

Mazzano torna a sorridere

Mazzano distrugge Gorle e torna in carreggiata dopo la sconfitta contro Busnago (72-58). La Nbb scava un primo solco già nel primo periodo e, nonostante la resistenza dei padroni di casa nel secondo quarto, mantiene la concentrazione e chiude il match nel secondo tempo. Mastrangelo guida i compagni con 16 punti.

Pisogne lotta ma cede a Busnago

Pisogne alza bandiera bianca sul parquet di Busnago (85-80). I sebini, nonostante la devastante gara di Pedretti da 30 punti, non riescono a recuperare lo svantaggio nel secondo tempo e devono arrendersi.

Verolanuova fa valere il fattore campo

Verolanuova estrae gli artigli e ferma Viadana (76-70). Davanti al proprio pubblico i bassaioli disputano una gara pressoché perfetta, prendendo il largo già nel secondo periodo. Al rientro la truppa di coach Cullurà amministra e stende gli avversari. Da segnalare le ottime prestazioni di Negroni (19 punti) e Amoruso (18).

Classifica

Bottanuco 40 p.ti; Casalasco* e Ospitaletto 34; Mazzano 32; Gorgonzola* 30; Gussago 28; Viadana 26; Manerbio 24; San Pio 22; Seriana 20; Pisogne 16; Verolanuova 14; Busnago e Cernusco 12; Gorle e Calolzio 10 (* una partita in meno).