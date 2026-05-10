Basket, serie C: Ospitaletto cade in gara-1 dei play off con Bottanuco

Bottanuco piega un rimaneggiato Ospitaletto in gara-1 delle finali play-off di serie C (85-60) e si porta avanti nella serie. La formazione di coach Rossi, orfana dei lungodegenti Mbow e Mora e priva anche di Santinon e Toure, impegnati nel match in contemporanea tra le Germani Brescia e la Dinamo Sassari, deve alzare bandiera bianca sotto i colpi di Quartieri (17 punti) e Sirtori (16).