Basket, serie C: Ospitaletto cade in gara-1 dei play off con Bottanuco

Bottanuco piega un rimaneggiato Ospitaletto in gara-1 delle finali play-off di serie C (85-60) e si porta avanti nella serie. La formazione di coach Rossi, orfana dei lungodegenti Mbow e Mora e priva anche di Santinon e Toure, impegnati nel match in contemporanea tra le Germani Brescia e la Dinamo Sassari, deve alzare bandiera bianca sotto i colpi di Quartieri (17 punti) e Sirtori (16).
Ad alimentare la tensione della sfida, già delicatissima per la posta in palio, è stata anche la polemica legata allo spostamento della gara. Inizialmente prevista per sabato sera, come tutte le gare interne stagionali di Bottanuco, la partita è stata infatti rinviata a domenica per motivi logistici, privando Ospitaletto dei giocatori aggregati con la Germani Brescia.
Il match
Si scatenano i padroni di casa nel primo quarto: Quartieri prende per mano i compagni e, con 12 punti, manda in tilt la difesa dei bresciani. Ospitaletto prova ad aggrapparsi ai canestri di Grazioli, ma il parziale al suono della sirena recita 32-17 per i locali. Nei successivi 10’ il copione del match resta invariato: Bottanuco continua a segnare con grande facilità, mentre il Cxo, tenuto a soli 6 punti nel secondo quarto, scivola fino al -21 (54-23 al 20’).
La pausa lunga, nonostante il divario proibitivo, ridà linfa a Moss e compagni: Giorgini, ultimo ad arrendersi, firma 6 punti consecutivi e riporta i biancoverdi sul -17. Parravicini apre l’ultimo segmento, ma l’ennesimo break dei bergamaschi chiude definitivamente ogni minima speranza di rimonta dei bresciani.
Nelle fila del Cxo spiccano le prove di Giorgini (17 punti), Moss (15) e Grazioli (12). I franciacortini, adesso con le spalle al muro, dovranno aggiudicarsi gara-2, in programma giovedì alle 21, per allungare la serie a gara-3 e continuare a sognare la promozione in serie B interregionale.