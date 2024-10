Basket serie A2, per Orzinuovi è tempo di derby contro la Juvi

Un’insidiosa outsider. Sesta giornata del campionato di serie A2 per il Gruppo Mascio Orzinuovi, atteso dalla delicata trasferta di Cremona, dove oggi, alle 18, affronterà la storica Juvi, squadra nella quale l’ex Giuseppe Lopetuso lavora come preparatore atletico. Per quello che è a tutti gli effetti un derby – la distanza tra i due centri è di soli 35 chilometri – Vencato e compagni incroceranno le armi contro una delle sorprese di questo avvio di stagione.

Anch’esso a quota sei punti in classifica come i biancoblu, il gruppo guidato dall’ex Biella e Roma Luca Bechi fa dell’imprevedibilità un marchio di fabbrica. Come Orzinuovi, anche la Juvi ha optato per un roster omogeneo in cui ciascuno dei dieci elementi conosce ruolo e responsabilità. Seppur l’avversario odierno presenti una caratura tecnica superiore e una stazza maggiore sotto le plance - basti pensare alla presenza di due vere torri come Barbante e Morgillo - la partita che aspetta gli orceani potrebbe ricalcare per caratteristiche la trasferta di Cento.

Invero, la squadra della quale fa parte anche il bresciano Naoni predilige giocare in transizione, sfruttando la pericolosità del duo Brown-Polanco – quest’ultimo una vera intuizione della dirigenza oro-amaranto, reduce da un’ottima annata nella seconda serie spagnola con Betis Siviglia – ben assistito dal sempre utile Tortu. La possibile chiave in casa Orzinuovi potrebbe essere rappresenta dalla difesa, in quanto contenere il punteggio potrebbe rivelarsi decisivo (i bassaioli subiscono quasi 84 punti a partita a fronte degli 81 realizzati).

Tra le fila biancoblù le sensazioni alla vigilia dell’incontro sono affidate al primo assistente di coach Ciani, Simone Bianchi. «La Juvi Cremona ha iniziato il campionato con tre vittorie, conquistate grazie a un basket dinamico e piacevole, e ora è reduce dalla sconfitta in terra livornese contro la Libertas - ricorda l’assistente -. Dovremo evitare i loro cambi di lato così da scongiurare le loro folate offensive. Al tempo stesso dovremo avere il giusto atteggiamento fin dalla palla a due per cercare di conquistare la vittoria».

La classifica. Rimini 10 p.ti; Cantù e Rieti 8; Urania MI, Cividale, Fortitudo BO, Juvi Cremona, Avellino, Udine, Orzinuovi e Forlì 6; Verona, Torino, Vigevano, Libertas LI e Pesaro 4; Brindisi, Cento e Nardò 2; Piacenza 0.