Basket, serie A2: Il Gruppo Mascio ci mette Pepe e vince a Cento

Bastava solo un po’ di… Pepe. In attesa del recupero contro la Fortitudo Bologna - il match sarà recuperato già mercoledì - nella terza giornata del campionato di serie A2 il Gruppo Mascio Orzinuovi prosegue la sua marcia espugnando l’insidioso parquet di Cento per 86-84.

In una partita lontana parente delle recenti performance, decisiva è la guardia già allenata da coach Ciani a Torino autrice di ben 11 punti nel solo ultimo quarto.

Inizio

L’avvio sul parquet ospite è frizzante. Insospettabilmente il piano gara di entrambe le squadre è sovrapponibile. Come preventivabile, i padroni di casa amano operare veloci transizioni offensive dovendo ovviare ad un evidente deficit di chili e centimetri rispetto a Vencato e compagni. Di contro, il Gruppo Mascio non approfitta del maggiore tonnellaggio provando a rispondere al «corri e tira» biancorosso. La scelta non paga dividendi (0/8 dall’arco in avvio) e, con anticipo rispetto alla prima sirena, coach Ciani catechizza i suoi perché la chiave sta nel monopolio del pitturato. Orzinuovi è già ridisegnata con Guariglia sacrificato e Moretti precocemente impiegato, così da masticare quanto sollecitato dalla panchina (22-18 al 10’).

Nel secondo quarto la contromossa di Cento è servita. Zona 2-3 così da invogliare gli orceani a ritentare la fortuna dalla lunga distanza. Ma Orzinuovi ha scaldato le mani e, dopo 10 minuti esplorativi, i canestri accolgono finalmente le conclusioni biancoblù. Sia chiaro, nessun bombardamento, ma la ritrovata verve impone ai padroni di casa quantomeno un’alternanza nelle soluzioni difensive. È un incontro diversissimo rispetto a quelli con Cantù e Fortitudo Bologna. Orzinuovi lo sa bene ma quanto prodotto sino alla pausa non può soddisfare appieno (38-39 al 20’).

Al rientro dall’intervallo pare di assistere a quanto già accaduto all’inizio delle ostilità. Invero, Cento torna a macinare la sua pallacanestro fatta di accelerate e continui coast to coast, peculiarità che il Gruppo Mascio mal digerisce. Ciononostante, Vencato e compagni ben poco fanno per invertire l’inerzia. La cartina di tornasole di una serata quantomeno svagata è rappresentata dai punti subiti nel periodo (27), decisamente troppi. È solo grazie all’atletismo di Williams e a qualche fiammata dall’arco che il match deve trovare una sua direzione (65-61 al 30’).

Epilogo

I restanti dieci minuti appartengono a tutt’altro film e l’attore protagonista risponde al nome di Simone Pepe. Tra gli artefici della vittoria all’esordio contro Cantù, la guardia ex Torino - sino a quel momento silente - prende per mano i suoi compagni e con undici punti (di cui tre triple siderali) rivolta la sfida. Cento deve rincorrere, riappropriarsi di una partita faticosamente condotta. I ferraresi ci provano e quasi ci riescono perché decisivo è l’ultimo possesso, convertito in canestro da Williams.